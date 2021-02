Mikrovinárstvo S42 v roku 2020.

Tak sa stalo, že prišiel rok 2020, ktorý sa zaradil do radu rokov jemu predchádzajúcich s potenciálom priniesť niečo nové a potvrdiť staré dobré.

Pokračujem tam, kde som pred rokom skončil, tak sa vraciam do roku 2019, v ktorom vinohrady priniesli úrodu k vínam o ktorých bude na záver reč. V tom roku vyzerá to, že dozrela vo mne myšlienka vŕtajúca myseľ, či mám-nemám vyrúbať vinohrad pri dome a vysadiť nový. Výsledok je negatívny. Zmena nebude. Teda, pokračujem so starým „Borovským“ vinohradom. Rozhodlo to, že rast a kvalita nového vinohradu na tom istom mieste by mohla byť negatívne ovplyvnená vyčerpanosťou pôdy a inými vplyvmi z dlhoročného pestovania starého viniča.

Vegetačné cykly a počasie prebiehali v celku normálne, onen vinohrad pri dome si tradične užil okolo 10 postrekov, z jara chemických, neskôr bio-ekologických. Tradičné aj v tomto roku bolo prekvapenie z veľkosti úrody. Postaralo sa o to asi vyčerpanie z minuloročnej úrody v jurskom VČS vinohrade. V bedničkách sme domov priviezli iba štvrtinové množstvo oproti predchádzajúcemu roku.

Mušty boli v tomto roku málo sladké, všade som musel popridávať cukor, aby sa dosiahlo aspoň 18 stupňov ČSN. Okrem VČS, čo je prvá časť toho prekvapenia, malo 23, historický rekord!

Poďme k výsledku celoročného snaženia, k vínam.

Veltlín červený skorý (VČS) pochádza z vinohradu vo Svätom Jure v časti Jelenie. Prekvapením bolo, že víno dozreté v roku 2020 malo 44 g/l zbytkového cukru (pred rokom 1,4 g/l). To si zaslúžilo novú etiketu a rezerváciu celého objemu (25 litrov) pre manželku. Kyseliny 6 g/l, alkohol 11,5%.

Druhá Tretina je pokračovaním Prvej Tretiny, čiže po dvojročnej prestávke sa opät podarilo zozbierať hrozno skorších odrôd z troch rôznych vinohradov. Opäť výborný výsledok a nová viacvýznamová etiketa. Alkohol 11,6%, cukry 5,8 a kyseliny 7,5 g/l.

Couvée s názvom S42, tradične suché s cukrom 6,3 a kyselinami 7,1 g/l. Alkohol 12,2%. Tu je zmiešané všetko, čo urodil vinohrad pri dome, tešiac sa z nevyrúbania.

Urobil som aj malý experiment s višňami zakonzervovanými vo forme sirupu a v správny čas zmiešaným a spoluvykvaseným s hroznovým muštom. Diabetické hroznohruškové víno v tomto roku nebolo robené, ale o rok dúfam prinesiem správu o jeho novej várke.