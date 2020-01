Mikrovinárstvo S42 v roku 2019.

Rok sa s rokom stretol, vinič listy stratil aby ich opäť ich našiel, priniesol úrodu, ktorú človek nejak spracoval až vznikli vína, ktoré obohatili rok 2019.

Tohto obdobia sa bude týkať moja správa. Minulá totiž končila vínami z úrody v roku 2017.

Čo sa odvtedy udialo?

Rast a vývoj viniča v roku 2018 prebiehal v tradičnom duchu, za občasného použitia ekologických postrekov zväčša preventívne. Zlom nastal približne v mesiaci júl, keď prišlo daždivejšie počasie. Aj keď spolu s ním snaživo prišlo ďalšie postrekovanie, nepodarilo sa mi zabrániť príchodu tej obávanej –nejakej pliage viničovej. Perenospóra na bobuliach ukázala svoje škvrny, čo priviedlo asi polovicu z nich do zoschnutia. Človek sa snaží a pol úrody je fuč. To nieje efektívne! Čo s tým, začal som uvažovať. Toto sa ale týkalo iba vinohradu, ktorý mám pri dome, on obsahuje pre mňa neidentifikovateľnú zmes odrôd. Uvažujem či zmeniť odrodu – vyklčovať tých 50 koreňov a vysadiť rezistentnú odrodu? Žeby napríklad Solaris? Uvidí sa, čo mi v hlave nakoniec dozreje. Hrozno však dozrelo skôr a tak začali oberačky. Pri dome skosené perenospórou slabota, ale dosť na to aby som z toho mohol urobiť opakovanie hrozno-hruškového diabetického vína. A podarilo sa. V Juri pekne dozrel VČS v rekordnom množstve a zdravý ako obyčajne. Toť paradox: tohto veľa a zdravého a bez akéhokoľvek striekania, pri dome zas málo a chorobou poničeného a striekaní bolo viac ako 10. Obrali sme aj v Biskupiciach. Všade bola sladkosť muštu 18 alebo o stupeň viac, čo bolo postačujúce na to aby som sa vyhol pridávania cukru.

Výsledkom sú počtom skromné tri druhy vína v kategórii „suché“.

Veltlín červený skorý (VČS) z vinohradu vo Svätom Jure, z ktorého minuloročné víno malo rekordný zbytkový cukor 76 gramov na liter, tentoraz dopadlo „na sucho“ s iba 1,4 g/l pri kyselinách 5 g/l.

Hroznohruškové diabetické víno, príjemne lahodné napriek tomu, že zbytkový cukor je menej ako 0,05 gramu na liter.

Couvée s názvom S42, tiež suché s 1,4 g/l, z hrozna zmesi odrôd, ktoré sa urodili pri dome.

Mierne som aj inovoval logo mikrovinárstva, kde som mal zámer posunúť jeho vizáž bližšie ku hroznu. Našiel som v knihe AllatRa pradávny symbol z kultúr starej Európy z piateho až tretieho tisícročia p.n.l., ktorý mi vzdialene pripomínal bobule hrozna a ten som „skrížil“ s pôvodným logom. Výsledok je takýto:

Pokrok nezastavíš a pri oberačke som prvý krát použil prototyp môjho vynálezu, veď je škoda keď sú lyže v lete nevyužité: